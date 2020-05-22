2020/05/22 | 13:30 - المصدر: وكالة رويترز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خامنئي: إسرائيل "غدة سرطانية" ستزول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 13:30.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: إسرائيل "غدة سرطانية" ستزول) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: إسرائيل "غدة سرطانية" ستزول) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: إسرائيل "غدة سرطانية" ستزول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).