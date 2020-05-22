2020/05/22 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خلية الأزمة النيابية، الجمعة، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدة المقبلة، مشيرة الى عدم التزام المناطق المعزولة بحظر التجوال.وقال عضو الخلية عبد عون العبادي، في بيان إن “القوات الأمنية لم تطبق إجراءات حظر التجوال بصورة صحيحة”، مبينا “إنها متراخية في تطبيق الإجراءات ولم تمنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية بشكل المناسب وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة النيابية: المناطق المعزولة غير ملتزمة ونحذر من ارتفاع معدل الإصابات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة النيابية: المناطق المعزولة غير ملتزمة ونحذر من ارتفاع معدل الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).