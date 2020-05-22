الأمم المتحدة: نفترض أن كورونا تفشى على نطاق واسع في اليمن والبلاد على حافة الكارثة

2020/05/22 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ من الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن، محذرة من أن البلاد أصبحت على حافة الكارثة.وأبدى المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ينس لاركي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الجمعة في جنيف، قناعته التامة تقريبا بأن الحصيلة الحقيقية لضحايا الفيروس التاجي في […]

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