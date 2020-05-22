سوريا: مروحيات التحالف تختطف شخصا في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي

2020/05/22 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نفذت مروحيات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن إنزالا جويا في قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بسوريا، واعتقلت شخصا من أهالي القرية، حسب ما ذكرته وكالة “سانا”.ونقلت “سانا” عن مصادر محلية، أن مروحيات تابعة لقوات “التحالف الأمريكي” نفذت خلال الساعات الماضية إنزالا على قرية الشحيل بعد تطويق القرية من قبل […]

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