تحطم طائرة تحمل 107 مسافرين في كراتشي الباكستانية

2020/05/22 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة (22 أيار 2020)، وعلى متنها 107 مسافرين بع...





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