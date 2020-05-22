صحة بابل: لا إصابات بكورونا اليوم وتسجيل حالة شفاء واحدة فقط

2020/05/22 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الجمعة (22 أيار 2020) عدم تسجيل أي إصابة جديدة وشفاء مصاب بفايروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الدائرة في موقفها الوبائي، أنها "لم تسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة بابل".

وأضافت انها "سجلت حالة شفاء جديدة ليصبح أجمالي حالات الشفاء في المحافظة 38 حالة".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتكون أعلى حصيلة مسجلة في يوم واحد منذ بدء تسجيل الإصابات بالمرض في البلاد، متخطية بذلك حاجز الـ150 إصابة التي سجلت يوم الأحد الماضي وكانت الاعلى في حينها.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الموقف الوبائي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "6151 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 169760".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (153) إصابة في العراق، وزعت في مناطق بغداد/ الرصافة: 68، بغداد/ الكرخ: 24، مدينة الطب: 21".

وتابع، أن "محافظة البصرة سجلت اليوم 15 إصابة جديدة، النجف: 3، السليمانية: 3، اربيل : 8، ديالى: 9، ميسان: 1، واسط: 1".

واشار البيان إلى أن حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت "45 حالة وزعت على مناطق بغداد/ الرصافة: 2، بغداد / الكرخ: 12، البصرة: 13، اربيل : 2، بابل: 1، ذي قار: 2، المثنى: 13"، مع تسجيل "6 وفيات بسبب الفيروس، 3 حالات في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، حالة في ذي قار، حالة في المثنى".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الجمعة، تسجيل اصابة بفيروس كورونا هذا اليوم في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى ارسلت مسحات لعدد كبير من الملامسيين لحالات مؤكدة اصابتها بفيروس كورونا إلى ال

بغداد اليوم- بغداد

انطلقت حملة كبرى في جانب الكرخ ببغداد، الجمعة (22 أيار 2020)، أقامتها دائرة صحة الكرخ والكوادر الصحية في وزارة الصحة بالتعاون مع القوات الأمنية في إحدى المناطق التي خضعت للحظر المناطقي.

ونشرت وزارة الصحة شريطاً مصوراً عبر &qu

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أعلنت جامعة أوكسفورد، الجمعة، أنها ستبدأ المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما شهدت المرحلة الأولى أكثر من 1000 تطعيم.

وقالت الجامعة في بيان، إن"الدراسة الت

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