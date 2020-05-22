2020/05/22 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن توجه لاعادة تفعيل المشاريع الكبيرة المعطلة، فيما احصت القوانين المطروحة للتصويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار النيابية: توجه لتفعيل المشاريع الكبيرة المعطلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثمار النيابية: توجه لتفعيل المشاريع الكبيرة المعطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).