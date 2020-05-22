خبير امني عراقي يحذر من سيطرة أميركية على شريط الحدود مع سوريا

2020/05/22 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير الأمني العراقي صباح الطائي، من سيطرة القوات الأميركية على الشريط الحدودي الفاصل مابين العراق وسوريا، لافتا الى ان منطقة سيطرة الاميركان تم...

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