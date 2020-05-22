سيناريوهات متوقعة،،كيف سيبدو السفر جواً بعد تفشي كورونا؟

2020/05/22 | 13:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يدخل العالم في حقبة جديدة بعد إجراءات الاغلاق إثر تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، وبالتحديد قطاع السفر الجوي الذي يحاول الخروج بأقل الخسائر.يقول أليكس ديختر، وهو الشريك الرئيسي في شركة “McKinsey & Company”: “يجب أن تجري مسحاً ضوئياً في كل موقع، كما يتم فحص درجة حرارتك عدة مرات، مع توقيع أوراق ونماذج […]

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