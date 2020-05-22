هوك يرجح انسحاب إيران من سوريا بسبب فيروس كورونا

2020/05/22 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك انسحاب إيران من سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال هوك في تصريح إن لدى طهران الآن دوافع متزايدة للانسحاب من الحملة العسكرية في سوريا مع تفشي فيروس كورونا الذي دمر إيران، مشيرا الى أن هذا التواجد يكلف مليارات الدولارات.

وأضاف هوك أن تفشي فيروس كورونا دمر إيران من جميع النواحي، وان الولايات المتحدة رصدت نزوحا تكتيكيا للقوات الإيرانية من سوريا.

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