خلية الأزمة النيابية تحذر من انهيار النظام الصحي في العراق نتيجة تفشي كورونا

2020/05/22 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت خلية الازمة النيابية من انهيار النظام الصحي في العراق خلال الأيام المقبلة في حال عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة جائحة كورونا.

وطالب مقرر الخلية جواد الموسوي بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي في ظل ازدياد أعداد الاصابات والذي ينذر بخطر كبير قد ينهار بسببه النظام الصحي في البلاد بأكمله وخروج الامور عن السيطرة خاصة في العاصمة بغداد، مشددا على ضرورة فرض إجراءات صارمة خلال العشرة أيام المقبلة من قبل الجهات المعنية لمواجهة الخطر الناجم عن تفشي الوباء.

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