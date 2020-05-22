الشمري : شكلنا لجنة للتحقيق بفقدان752 طن من الحنطة من سايلو النجف

2020/05/22 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه البرلمانية سلام الشمري، تشكيل لجنة للتحقيق بشأن فقدان مئات الاطنان من الحنطة في سايلو محافظة النجف.

وأوضح الشمري في تصريح، ان إعلان نتائج التحقيقات التي ستخرج بها اللجنة سيكون بعد عطلة عيد الفطر، مؤكدا محاسبة المقصرين واحالتهم للقضاء، لأن من غير المعقول ان تقوم الطيور بأكل كمية من الحنطة تصل الى سبعمئة واثنين وخمسين طنا.

وفي ذات السياق كانت هيئة النزاهة قد أوضحت ان قيمة الحنطة المفقودة تتجاوز اربعمئة مليون دينار، مشيرة الى تنظيم محضر اصولي بالمضبوطات الخاصة بالعملية التي نفذت بناء على مذكرة قبض قضائية.

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