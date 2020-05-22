مقتل واصابة 4 عناصر امنية بهجوم لداعش في كركوك

2020/05/22 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك اعلن مصدر امني ان مسلحين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي هاجموا مصفاة اهلية شمال مدينة كركوك.وقال المصدر ان مسلحين من عناصر داعش هاجموا مصفاة اهلية في منطقه كور كه جال ، الواقعه قرب ناحية شوان، ما ادى الى مقتل احد عناصر الامن المكلفين بالحماية واصابة ثلاثة اخرين .

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