الجيش الإيراني: سنرد على أي خطأ أمريكي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم

2020/05/22 | 13:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، أن بلاده سترد بشكل قاطع على أي "خطأ أمريكي في الحسابات وفي أي نقطة من العالم".وقال قائد الأركان الإيراني "إننا نشرف على تحركات الأعداء بمن فيهم الجيش الأمريكي في المنطقة والعالم"، مشددا على "عدم السماح لأحد باستعراض عضلاته لاستهداف أمن واستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية وتهديد الثورة والنظام الإسلامي في إيران".

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