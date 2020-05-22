ناسا تبحث عن مشاركين بأجر لمحاكاة مهمة المريخ في روسيا لمدة 8 أشهر

2020/05/22 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يتجه البشر إلى المريخ، ولا نعرف بالضبط متى سيحدث ذلك، لكن وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى حول العالم تستعد بالفعل لهذا الاحتمال.وستكون رحلة طويلة ومن بين أحد علامات الاستفهام الكبيرة حول هذه الرحلة هي مدى قدرة البشر على التعامل مع حبسهم في مركبة فضائية ضيقة لأشهر متتالية.وتحقيقا لهذه الغاية، ترغب وكالة […]

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