2020/05/22 | 14:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستثمار النيابية تناقش 3 قوانين وتؤكد وجود توجه لتفعيل المشاريع الكبيرة المعطلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 14:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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