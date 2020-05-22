مع إنخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، معاناة النازحين الايزيديين تزداد

2020/05/22 | 14:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين حر الصيف الشديد وأغلب الخيم ممزقة وخدمات شبه معدومة، معاناة يعاني منها النازحين في مخيمات إقليم كردستان، حيث يصعب لهم العيش في هكذا ظروف، وانخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية أصبح مسألة أخرى تضيف الى معاناة النازحين في الصيف.“خلف الياس”، يعيش في مخيم بيرسفي منذ عام 2014 أثناء هجوم تنظيم …

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