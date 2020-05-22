تجهيز مشفى بعناية مشددة لمواجهة «كورونا» شمال سوريا

2020/05/22 | 14:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت «الحكومة السوريّة المؤقتة» عن تجهيز مشفى بتجهيزات خاصة وعناية مشددة في مدينة اعزاز بريف #حلب الشمالي، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس #كورونا المستجد.وقال وزير الصحّة في الحكومة “مرام الشيخ” عبر صفحته في موقع…

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