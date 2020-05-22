الإعلام الأمني تعلن مقتل 5 من داعش في مطيبيجة

2020/05/22 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، الجمعة (22 أسيار 2020)، مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش في منطقة ام تليل – مطيبيجة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "مقتل خمسة إرهابيين في منطقة ام تليل - مطيبيجة بصاروخ حراري واطلاق نار مباشر بمحافظة صلاح الدين".

يتبع.



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بغداد اليوم- الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (22 ايار 2020)، القبض على أحد المتهمين، مهمته جمع المعلومات لتنظيم داعش في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية وكمي

بغداد اليوم- صلاح الدين

نفت مصادر مسؤولة في سامراء، الجمعة (22 أيار 2020)، الأنباء التي تحدثت عن إنشاء تنظيم داعش أنفاقاً لاستهداف الامامين العسكريين في القضاء، لكنها أشارت الى أن مخطط داعش لاستهداف المراقد الدينية قائمة، وهي تستهدف جميع الم

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (22 أيار 2020)، بقيام قوات الجيش العراقي والحشد العشائري بقتل 3 مسلحين تابعين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في وقت متأخر من مساء يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة

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