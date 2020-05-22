القبض على متهم بتزويد داعش بالمعلومات حول القطعات الأمنية في الرمادي والمتعاونين معها

2020/05/22 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (22 ايار 2020)، القبض على أحد المتهمين، مهمته جمع المعلومات لتنظيم داعش في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية وكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الـ 10 وبالتعاون مع الفوج الأول لواء 38 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قرية البو طيبان بالرمادي الانبار".

وأضافت أن "المتهم من الذين كانوا ومازالوا يقومون بجمع المعلومات عن قطعاتنا العسكرية والمتعاونين معها وتزويد الدواعش بها"، مشيرة إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، الجمعة (22 أسيار 2020)، مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش في منطقة ام تليل – مطيبيجة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "مقتل خمسة إرهابيين في منطقة ام

بغداد اليوم- صلاح الدين

نفت مصادر مسؤولة في سامراء، الجمعة (22 أيار 2020)، الأنباء التي تحدثت عن إنشاء تنظيم داعش أنفاقاً لاستهداف الامامين العسكريين في القضاء، لكنها أشارت الى أن مخطط داعش لاستهداف المراقد الدينية قائمة، وهي تستهدف جميع الم

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (22 أيار 2020)، بقيام قوات الجيش العراقي والحشد العشائري بقتل 3 مسلحين تابعين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في وقت متأخر من مساء يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة

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