بالفيديو،، لحظة تحطم طائرة ركاب في باكستان على متنها 107 ركاب

2020/05/22 | 14:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة ركاب في كراتشي جنوب البلاد، على متنها 107 ركاب، وسط ترجيحات بمقتل كل الركاب بما فيهم الطاقم.وقال مسؤول من هيئة الطيران المدني الباكستانية إن “الطائرة المحطمة تعود الخطوط الجوية الحكومية”، حيث تحطمت فوق منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي، وهو ما يرجح ارتفاع عدد […]

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