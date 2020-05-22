في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.. العالم الاسلامي يحتفل بيوم القدس العالمي

2020/05/22 | 14:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل العالم الاسلامي اليوم بيوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بمبادرة من مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني (رض) اَطلقها قبل واحد واربعين عامايحتفل العالم الاسلامي اليوم بيوم القدس العالمي في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بمبادرة من مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني (رض) اَطلقها قبل واحد واربعين عاما […]

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