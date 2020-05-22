البشرية على موعد جديد لمحاولة اكتشاف لقاح كورونا،،تعرف على المرحلتين الثانية والثالثة

2020/05/22 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت جامعة أوكسفورد، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما شهدت المرحلة الأولى أكثر من 1000 تطعيم.وبحسب بيان نقلته سي ان ان، فأنه سيشارك في الدراسة التالية أكثر من 10 آلاف من البالغين والأطفال، وستوسع المرحلة الثانية الفئة العمرية للأشخاص الذين […]

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