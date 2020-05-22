تحطم طائرة باكستانية على متنها اكثر من 100 راكب

2020/05/22 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) قرب مطار كراتشي اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام ان 107 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة قرب مطار كراتشي

ونقل موقع The News International الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي وتحطمت قرب مطار جناح الدولي.

ولم تكشف المصادر بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، فيما أكدت تقارير صحفية أنها من طراز "إيرباص إيه 320".

ويتصاعد الدخان فوق موقع التحطم.

ولم يتم الكشف حتى الآن عما إذا كان هناك ناجون على متن الطائرة المنكوبة.

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