2020/05/22 | 14:18 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق مسيرة يوم القدس في بغداد وعدد من المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق مسيرة يوم القدس في بغداد وعدد من المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).