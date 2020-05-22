تعرف على سعر الدولار امام الدينار العراقي اليوم الجمعة

2020/05/22 | 14:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تنشر منصة “يس عراق”، اليوم الجمعة الموافق 22/5/2020 آخر اسعار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي بالاضافة الى العملات الاخرى واسعار الذهب المتداولة في السوق المحلية.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1237.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و750 دينارا للمائة دولار.وسعر الشراء […]

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