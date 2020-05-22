تحطم طائرة ركّاب مدنية تحمل مائة شخص

2020/05/22 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كراتشي,-(أ ف ب) – أعلنت هيئة الطيران الباكستانية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الباكستانية على متنها حوالى مئة شخص تحطمت الجمعة في كراتشي عاصمة الجنوب.وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الحكومي الطائرة بعد أن تحطمت في حي سكني.وقال عبد الستار خوار المتحدث باسم هيئة الطيران في باكستان لفرانس برس إن “الطائرة تحطمت في كراتشي.نحاول […]

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