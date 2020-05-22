2020/05/22 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رواية تنشر لاول مرة على لسان السياسي البارز والمرحوم حسين شيخ الاسلام عن اجتماع خاص للامام الحميني (ره) مع مؤسسي حزب الله اللبناني.ونقل مستشار وزير الخارجية الايراني حسين شيخ الاسلام في فيديو منتشر حديثا عن اجتماع خاص ضم الامام الخميني (ره) ومؤسسي حزب الله اللبناني انه طلب اليهم ان يعملوا على ازالة “اسرائيل” من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على وصية الامام الخميني لحزب الله حول الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على وصية الامام الخميني لحزب الله حول الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).