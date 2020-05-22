محافظ يكشف عن مقترح لإعادة الصلاحيات الى المحافظات

2020/05/22 | 14:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]كشف محافظ صلاح الدين عمار جبر عن مقترح يتعلق بإعادة الصلاحيات للمحافظين من أجل إدارة محافظاتهم.

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