الاعلام الامني يعلن مقتل خمسة ارهابيين في صلاح الدين

2020/05/22 | 14:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، مقتل خمسة ارهابيين ،بعملية أمنية في صلاح الدين.وقالت الخلية بيان إن " قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة التابع الى لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين ترصد عجلة تحمل عناصر ارهابية في منطقة ام تليل – مطيبيجة، وعند تقربهم تم معالجتهم بصاروخ حراري".وأضاف، أن الصاروخ "ادى الى قتل أربعة عناصر إرهابية وإحراق العجلة وتم إخبار القوة بوجود احد العناصر الإرهابية من جهة منطقة العيث يحمل رمانة هجومية تم ملاحقته وإطلاق النار عليه وقتله".

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