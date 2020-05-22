الطبيعةُ تتنفَّس! - فاطمة ناعوت

2020/05/22 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت (حين نُسلِّمَ الأرضَ إلي الله/ سيكون علينا أن نُعيدَ الكونَ سيرتَه الأولى:/ نزرعُ الغاباتِ التي أحرقناها/ وننفخُ من أرواحِنا في الهياكل العظميّة التي وأدنا الروحَ فيها/ نُعيدُ للطيرِ أمانَه وزقزقتَه/ تلك التي تعلّمَ أن يُسكتَها/ كلمّا مررنا نحن البشرَ جوارَ شجرة/ نُعيدُ الصحراءَ صحراءَ/ والمروجَ فراديسَ/ ثم نلصِقُ التفاحةَ المأكولةَ/ في شجرة الخطيئة الأولى/ كي يحبَّنا الُله/ ندرّبُ أنفسَنا/ أن ......





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