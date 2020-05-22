لفساد والفقر وكورونا والمحاصصة في العراق فصل من فصول الأزمة!... - مصطفى محمد غريب

2020/05/22 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب الفساد والفقر وكورونا والمحاصصة في العراق فصل من فصول الأزمة!...الأزمة العامة التي تهيمن على العراق أصبحت غولاً متعدد الأطراف اذا سمح لنا ان نسميها أزمة بهذا الشكل، هذه الأزمة تحمل العديد من الابعاد في اقسامها المترابطة التي تكمل الواحدة الأخرى، لتصبح أداة في تكوين الأزمة العامة مع اقسام أخرى، الفساد المالي والإداري والفقر واخيراً وباء كورونا عبارة عن قسم مترابط الابعاد، فالفساد بأنواعه و ......





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