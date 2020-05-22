عمليات سامراء: مخطط استهداف مرقد

2020/05/22 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ردت قيادة عمليات سامراء اليوم الجمعة على الانباء المتداولة عن مخطط لاستهداف مرقد الاماميين العسكريين في مدينة المدينة التي شهدت قبل اعوام حدثاً مشابهاً وكان الشرارة بتفجر عنف طائفي في البلاد.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري لوكالة شفق نيوز، ان الحديث عن مخطط لاستهداف مرقد العسكريين اشاعات افتراضية تبثها عصابات داعش واعوانها لارباك الوضع الامني ونشر الفوضى والارباك لدى المواطنين، مؤكدا ان مانشر من صور وبيانات تتحدث عن استهداف العسكريين قديمة جدا ولا اساس لها من الصحة والدقة.

اضاف ”الوضع في عموم قواطع سامراء تحت السيطرة واجراءات التفتيش في منطقة "الجلام" مستمرة للبحث عن المتعاونيين مع الارهابيين وتم مصادرة وحجز عشرات الدراجات الكهربائية والنارية التي لاتحمل اوراقا وموافقات من شرطة المرور، بعد ورود معلومات باستيلاء داعش على دراجات او محاولة شرائها لاستخدامها في التنقل والاعمال الارهابية".

ودعا الزهيري وسائل الاعلام الابتعاد عن الانباء الافتراضية البعيدة عن الواقع الامني ومجرياته محذرا من وجود جيوش الكترونية ومواقع مشبوهة تروج لدعم داعش واضعاف القوات الامنية او ثني عزمها.

وتقع سامراء على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، وتبعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة، يبلغ عدد سكان القضاء 250 ألف نسمة وسكان مركز المدينة 190.000نسمة

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