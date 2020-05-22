2020/05/22 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على قاتل الشاب محمد علي سليم بمنطقة كراغول في بابل

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، الجمعة (22 أيار 2020)، مشاركة أكثر من 150 فرقة صحية للكشف عن فيروس كورونا في المناطق الموبوءة.

وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن "أكبر حملة مسح وبائي استباقي فعال انطلقت مع بداية ت

بغداد اليوم- واسط

اعلن محافظ واسط حد جميل المياحي، الجمعة، استثناء اصحاب محال الملابس من قرار الحظر الشال ليومي الجمعة والسبت.

وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على مناشدات أصحاب محال الملابس، ومن أجل السماح لأهلنا في عموم

بغداد اليوم- ديالى

انطلق العشرات من أهالي محافظة ديالى، الجمعة (22 أيار 2020)، في مسيرات وسط قضاء بعقوبة لإحياء يوم القدس العالمي، الذي يندد بوجود اسرائيل في فلسطين.

وقال أحد منظمي المسيرة، جبار المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أهالي

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