إيران.. 51 وفاة وأكثر من ألفي إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/05/22 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (22 ايار 2020)، تسجيل 51 حالة وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة ...





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