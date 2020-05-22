2020/05/22 | 14:36 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تستقدم 4 مسؤولين في سايلو النجف الأفقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تستقدم 4 مسؤولين في سايلو النجف الأفقي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تستقدم 4 مسؤولين في سايلو النجف الأفقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).