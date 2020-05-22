2020/05/22 | 14:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي التحدي الأكبر خلال الأشهر المقبلة، الذي يتمثل بتأمين رواتب قرابة ثلاثة ملايين موظف، مع صرف نحو 300 مليون دولار بشكل عاجل لنحو أربعة ملايين فقير وعاطل وعاجز.وتتسرّب…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار بالحكومة العراقية: لدينا مشكلة في تأمين رواتب الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار بالحكومة العراقية: لدينا مشكلة في تأمين رواتب الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).