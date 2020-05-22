تحطم طائرة باكستانية قرب مطار كراتشي

2020/05/22 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) قرب مطار كراتشي اليوم الجمعة.وذكرت وسائل إعلام ان 107 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة قرب مطار كراتشي ونقل موقع The News International الباكستاني عن مصادر في سلطة الطيران المدني تأكيدها أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي وتحطمت […]

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