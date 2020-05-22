دمشق تُحيي يوم القدس العالمي

2020/05/22 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت شوارع العاصمة السورية دمشق اقامة العديد من التجمعات وفعاليات يوم القدس العالمي بالرغم من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وبسبب كورونا مُنعت الاجراءات المباشرة والاتصال المباشر لذلك قامت اللجان التحضيرية ليوم القدس العالمي بتنظيم مسيرة سيارة وانطلقت من ساحة الامويين وجابت شوارع دمشق.واجتمع قادة الفصائل بالاضافة الى مسؤولين وشخصيات سياسية سورية و سفير […]

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