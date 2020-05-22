مسرور بارزاني يلقي خطاباً مهماً عن الوضع الراهن في كوردستان

2020/05/22 | 14:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في خطاب سابق - صورة ارشيفية

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