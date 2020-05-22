نجدة بغداد: القبض على 185 مخالفا ومتسولا خلال 24 ساعة

2020/05/22 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نجدة بغداد ، الجمعة، القبض على 185 مخالفا ومتسولا خلال 24 ساعة .وذكر بيان لمديرية النجدة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه اليوم ان ” مفارز النجدة القت القبض على ( ٥٥) مخالفا لتعليمات اوقات حظر التجوال والقبض على (١٣٥) متسولآ وضبط سيارات عليها اشارات حجز عدد (٣)”.وتابع ان ” المفارز القت القبض […]

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