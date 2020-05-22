الاستثمار النيابية: وجود توجه لاعادة تفعيل المشاريع الكبيرة المعطلة

2020/05/22 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، وجود توجه لاعادة تفعيل المشاريع الكبيرة المعطلة.وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي في تصريح، إن “اللجنة تعمل على تفعيل المشاريع الاستثمارية المعطلة من خلال إيجاد حلول بالتباحث مع الحكومة الحالية “.وأضاف الموسوي أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار ناقشت ثلاثة قوانين مهمة تم تشريعها في اللجنة منها قانون الشركات […]

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