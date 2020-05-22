2020/05/22 | 15:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يجتمع النجمان الامريكيان بيتر دينكلاج وجيسون موموا مجدداً في عمل سينمائي جديدة في فيلم مغامرات عن مصاصي الدماء بعنوان Good Bad &Undead من اخراج ماكس بارباكو.وكان الممثلان قد شاركا في سلسلة الدراما الفانتازية الأمريكية الأشهر “صراع العروش” من دون أن يجمعهما مشهد مشترك.وبحسب موقع «ديدلاين»، سيلعب دينكلاج دور “فان هيلسينغ”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابطال “صراع العروش” في عمل سينمائي جديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابطال “صراع العروش” في عمل سينمائي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).