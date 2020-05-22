2020/05/22 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي مقدمة:إستكمالا لمقالاتنا السابقة (ألأديان وتطورها) و (الشيخية-ألبابية والبهائية) المنشورة في موقعنا، من المفيد الحديث عن ألعقائد المسيانية والمهدية التي أنتشرت في الشرق ألأوسط، فالأديان الزرادشتية وأليهودية والمسيحية و بألأخص الديانة ألإسلامية لم تخلوا من العقائد التي تؤمن بظهور منقذ في آخر ألزمان يحارب الشر والأشرار ويقضي عليهم وينشر العدل في ربوع ألأرض.ألأسباب ألرئيسية لظهور ألعقائد الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألعقائد ألمسيانية وألمهدية-1 - كامل علي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألعقائد ألمسيانية وألمهدية-1 - كامل علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).