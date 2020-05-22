مقتل اثنين من عناصر الشرطة الإيرانية باشتباك مع جماعة مسلحة بمحافظة سيستان وبلوشستان

2020/05/22 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الأمنية الإيرانية، مقتل اثنين من عناصر الشرطة في اشتباكات مع مسلحين مجهولين شرقي البلاد.

وأكدت قيادة الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة على حدود ايران مع باكستان وأفغانستان، ان الشرطيين قتلا في مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعة من المسلحين، من دون ان توجه أصابع الاتهام إلى فصيل محدد من فصائل المعارضة.

ومن الجدير بالذكر ان محافظة سيستان وبلوشستان التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، تشهد نشاطا لعدد من المجاميع المسلحة المعارضة، التي تنفذ عمليات ضد قوات الجيش والشرطة بشكل مستمر، إضافة إلى كونها ممرا رئيسا لحركة مهربي المخدرات عبر الحدود.

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