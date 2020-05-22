البياتي يقترح توزيع الكمامات من خلال البطاقة التموينية ودعم صناعتها وطنيا

2020/05/22 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت مفوضية حقوق الانسان، مقترحا بشأن توفير الكمامات الطبية وتوزيعها على المواطنين.

ودعا عضو المفوضية علي البياتي في تصريح، الحكومة إلى توزيع الكمامات من خلال البطاقة التموينية في المناطق الشعبية وعلى الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تحديد سعرها بالأسواق ودعم صناعتها وطنيا، على ان يتم بعد ذلك معاقبة من لا يلتزم باستخدامها ارتدائها في الأماكن العامة، مشددا على ضرورة ان يكون ذلك جزءا من إستراتيجية السيطرة على الوباء.

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