صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف على خلفية نقص 752 طناً من الحنطة

2020/05/22 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي على خلفية نقص سبعمئة واثنين وخمسين طناً من الحنطة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أن محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أربعة مسؤولين في السايلو الأفقي للمحافظة استناداً لأحكام قانون العقوبات العراقيِّ، وذلك بعد اطلاعها على محضر الضبط الذي نظمته ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة المتضمن مستندات الإدخال والإخراج المخزني الخاصة بمادة الحنطة المحلية في مخازن السايلو التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب وأقوال الممثل القانوني للشركة.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في التاسع عشر من أيار الحالي نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة في مخازن سايلو النجف الأفقي، مبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من سبعمئة وخمسين طناً، بقيمة تتجاوز اربعمئة مليون دينار.

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