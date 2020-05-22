الكويت: 955 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/22 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن رصد 9 حالات وفاة و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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