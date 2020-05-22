الشيعة ويوم القدس العالمي

2020/05/22 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي أذا اردت ان تعرف من هم الشيعة اليوم فعليك التأمل بمعطيات يوم القدس العالمي على نحو جيد بل عميق، فالشيعة اليوم ليسوا تلك الطائفة المقهورة الموتورة من الحكام الجائرين اليوم ليسوا اولئك الذين يختال الوالي علمائهم كالشهيد الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول او […]

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