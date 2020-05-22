2020/05/22 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

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عمدة كراتشي الباكستانية يعلن وفاة جميع الركاب الـ 107 بتحطم الطائرة

يتبع.



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بغداد اليو- متابعة

حذر رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، الجمعة، الولايات المتحدة من ارتكاب اي خطأ، قائلا :"سنرد عليه في أي مكان بالعالم".

وقال باقري اليوم عشية حلول ذكرى تحرير خرمشهر 23 حزيران

بغداد اليوم-متابعة

تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، الجمعة (22 أيار 2020)، وعلى متنها 107 مسافرين بعد تحطمها قرب مطار كراتشي في باكستان، قبل دقائق من هبوطها.

ونقل موقع "The News International " الباكستاني عن مصادر في

انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة (22 أيار 2020)، ما اسماها محاولات بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما أكد أن النظام الصهيوني الذي وصفه بـ ’’البدعة’’ يجب أن يزول.

وذكر خامنئي، في يوم القدس العا

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